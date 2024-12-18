5 جوائز دولية لـ«بلدية أبوظبي»

حصدت بلدية مدينة أبوظبي، خمس جوائز مرموقة من الفئة الماسية والذهبية، ضمن «جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال» لعام 2024، والمعنية بتكريم القيادات المتميزة والفرق المبدعة من المؤسسات العالمية، وذلك لتميز البلدية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، وتحقيقاً لأولويتها الإستراتيجية في الريادة المؤسسية.



وفاز «مشروع نور أبوظبي» بالجائزة الماسية - فئة المشاريع،، فيما فازت الدكتورة هدى السالمي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، بالجائزة الماسية - فئة القيادات النسائية، وفازت مريم القبيسي، محلل جودة وتحسين عمليات، بالجائزة الذهبية - فئة الوظائف المهنية، كما فازت فاطمة آل علي، رئيس قسم الابتكار، بالجائزة الذهبية - فئة الوظائف المهنية، وحازت منظومة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي بالجائزة الذهبية - فئة الصحة والسلامة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذا الفوز يجسد المساعي الحثيثة لتبني أفضل الممارسات العالمية الرائدة، وبما يعكس رؤيتها لتحقيق الريادة وتقديم خدمات تعزز ثقة المتعاملين، وتسعى لتحسين تجربتهم.



ويعد هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة العطاء، ويعكس التزامها الثابت بالتميز والابتكار المستدام، ويعد دليلاً على الكفاءة العالية والتفاني التي تتمتع بها الكوادر وفرق العمل بما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية وترسيخ الريادة العالمية، والتي تسعى دائماً إلى تقديم أفضل الحلول في منظومة العمل البلدي لتحسين الخدمات ورفع جودتها.



يذكر أن جوائز مجلس هارفارد للأعمال الدولية تعتبر واحدة من الجوائز الدولية المرموقة، التي تم تطويرها على مفهوم إدارة الجودة الشاملة، كما تعد معياراً عالمياً يكرم التميز والتحسينات المتواصلة في قطاع الأعمال، وتوفر منصة للمؤسسات من جميع أنحاء العالم لمشاركة تجاربها الناجحة في مجالات التميز المؤسسي، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، وتقديم خدمات أو منتجات عالية الجودة، تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين.