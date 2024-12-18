الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية

سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية
18 ديسمبر 2024 16:30

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أن العمل المعرفي المتميز من العلماء والعارفين ومواصلة البحث العلمي في مختلف العلوم وتوثيقها ونشرها هو كسبٌ كبير للأمة وللأجيال المقبلة، وهو ما ظلت تعمل عليه الشارقة منذ عقود، وكذلك حرصها على تكريم الباحثين الذين يعملون بجدٍ واجتهاد والاحتفاء بهم.

جاء ذلك، خلال تكريم سموّه، صباح اليوم الأربعاء، في مجمع اللغة العربية بالشارقة، الفائزين بالدورة السابعة من جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، أن الشارقة تعمل وفق برامج مدروسة توفّر الوسائل والإمكانيات لكل من يجتهد ويعمل، وتُقدّم كل ذلك جهداً خالصاً لكل طالب عملٍ ومستفيد منه، في العلوم والدراسات التاريخية والجغرافية وفي اللغة العربية، مشيراً سموه إلى ضرورة التأكد من المعلومات والبحث الدقيق والتحليل والتفسير، ما يسهم في تقديم العلم الصحيح بنيةٍ خالصة وعلميةٍ كاملة.

وهنّأ صاحب السمو حاكم الشارقة الفائزين بجوائز الدورة السابعة على مشاركاتهم القيّمة وأفكارهم النيّرة التي أنتجت أبحاثاً علمية رصينة متميزة لإثراء المكتبة العربية في حقول اللغة العربية المتنوعة.

وفاز بالمركز الأول في محور اللغويات "كتب التراث اللغوية المحققة في جميع فروع علوم اللغة العربية"، الدكتور أحمد خليف الأعرج، عن تحقيق كتاب "الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي"، وبالمركز الثاني الدكتورة هالة جمال القاضي، عن تحقيق كتاب "كتاب الأفعال لابن القوطية".

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يتفقد مزرعة القمح في مليحة
حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد

وفاز بالمركز الأول في محور المعجميّات، "المعاجم المتخصصة في العلوم الإنسانية والشرعية"، الدكتور فيصل الحفيان، عن كتابه "قاموس القرآن الكريم، معجم الأخلاق"، بينما فاز الدكتور محمد عبد الرزاق، بالمركز الثاني عن كتابه "معجم التأويل".

وقدم الدكتور فيصل الحفيان، في كلمة ألقاها بالنيابة عن زملائه الفائزين في هذه الدورة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على رعاية سموه وتحفيزه للعلماء، واهتمام إمارة الشارقة دوماً وارتباطها بالعلم والمعرفة وتكريم المتميزين في الحقول العلمية والأدبية والفنية المختلفة وغيرها، معربا عن سعادته وزملائه بالفوز والتكريم من صاحب السمو حاكم الشارقة، ومشيراً إلى أن كل من يحصل على التكريم من الشارقة يشعر بالفخر والفرح وخصوصية التكريم؛ إذ إن قيَمة الجوائز التي تقدمها إمارة العلم والمعرفة تكمنُ في حياديتها وإعطاء الحق لأصحابه من المتفوقين والبارزين، ما يشجعهم على مزيدٍ من العمل الدؤوب والتفوق.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، في ختام حفل التكريم، بالتقاط الصور التذكارية مع الفائزين، ومجلس أمناء الجائزة واللجنة العلمية.

وأعلن الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، في ختام حفل التكريم عن محاور جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية في دورتها الثامنة المقبلة، وهي محور اللغويات "الدراسات اللسانيّة النصّية"، ومحور المعجميات "المعاجم المؤلفة في مصطلحات علوم اللغة العربية".

المصدر: وام
اللغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين
الرياضة
الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين
اليوم 20:10
«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي
الرياضة
«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي
اليوم 20:07
«دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
اقتصاد
«دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
اليوم 20:05
فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت المدمر
الأخبار العالمية
فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت المدمر
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©