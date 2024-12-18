الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في قصر الظنة

حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في قصر الظنة
18 ديسمبر 2024 18:44

 استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين في قصر الظنة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والخدمات التي تقدم في مختلف مدن منطقة الظفرة.
ونقل سمّوه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بتطوير وتنمية المنطقة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
كما استمع سمّوه خلال اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم واطمأن على أحوالهم، واطلع على سير العمل قيد التنفيذ في القطاعات الخدمية والحيوية المختلفة.

وتبادل سمّوه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.
 وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم واهتمامها بتطوير وتنمية منطقة الظفرة. 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين
«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي

من جهتهم أعرب أهالي منطقة الظفرة، عن سعادتهم وترحيبهم البالغين بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، شاكرين اهتمام ورعاية سموه وتوفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.
حضر الاستقبال سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
الظفرة
الإمارات
حمدان بن زايد
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين
الرياضة
الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين
اليوم 20:10
«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي
الرياضة
«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي
اليوم 20:07
«دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
اقتصاد
«دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
اليوم 20:05
فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت المدمر
الأخبار العالمية
فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت المدمر
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©