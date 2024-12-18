حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس أمناء الجامعة.

واعتمد المجلس، ترقية الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي، مدير جامعة الذيد من درجة أستاذ مشارك إلى درجة الأستاذية، مثمناً جهودها الحثيثة في إدارة العملية التعليمية في الجامعة، ما يعزز مكانتها بين جامعات الدولة.

واطلع المجلس على أبرز التقارير الدورية التي تصدرها اللجان المالية والأكاديمية والتدقيق الداخلي والالتزام، ولجنة تنمية الموارد المالية، والتي تعكس أعمالها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التدريسية والبحثية والإدارية.

كما ناقش المجلس ملف الشراكات بين جامعة الذيد والجامعات العالمية المرموقة للتوسع والحصول على أفضل الممارسات التعليمية في التخصصات التي توفرها الجامعة لطلبتها وطرق تعزيزها، إضافة إلى توفير المزيد من المرافق وخطط التوسع في مباني ومرافق الجامعة.

حضر اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد، الذي عقد في مقر الجامعة، الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وهنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، والدكتورة عائشة أحمد بوشليبي، مدير جامعة الذيد، والدكتور بيتر مكافيري، مدير الكلية الملكية للزراعة في بريطانيا، والدكتور سالم زايد خليفة الطنيجي، رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا بالشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم سابقاً، والدكتور خليفة مصبح بن يولك الكتبي، مدير الإدارة الهندسية في بلدية المدام، والدكتور سعيد حارب ضحي المنصوري، رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور أحمد سعيد الخاصوني الكتبي، ضابط في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والدكتور خلفان خميس خلفان الرزي الشامسي، مساعد العمادة للبحث العلمي بكلية شرطة أبوظبي، والدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.