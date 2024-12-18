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حاكم الشارقة يتفقد مزرعة القمح في مليحة

حاكم الشارقة يتفقد مزرعة القمح في مليحة
18 ديسمبر 2024 19:19

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، سير أعمال الزراعة في مزرعة القمح بمنطقة مليحة.
وتابع سموه، أعمال الزراعة في محاور المزرعة البالغ عددها 37 محوراً زراعياً على مساحة تصل إلى 1900 هكتار، وطرق ري المحاور باستخدام أحدث وأفضل المعدات التي تعمل وفق التقنيات الحديثة الموفرة للمياه، والتي تساعد أيضاً في مراقبة الأداء ومتابعة احتياج التربة والنبات وتحقيق التوازن بينهما، وذلك للحصول على أفضل المحاصيل من القمح.

وتعتبر مزرعة القمح إحدى مشروعات الأمن الغذائي، الذي وجه به صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفر من خلال 1900 هكتار أجود محاصيل القمح العضوية والخالية من المبيدات والسموم والمواد المضرة بالصحة، وتحمل أعلى نسب البروتين في العالم.

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ورافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته، معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، والدكتورة عائشة أحمد بوشليبي، مدير جامعة الذيد، وتيم جونز، مدير جامعة ليفربول البريطانية، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
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