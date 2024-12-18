الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى القطري بذكرى اليوم الوطني

صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى القطري بذكرى اليوم الوطني
18 ديسمبر 2024 19:43

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً بذكرى اليوم الوطني، متمنياً للشعب القطري كل تقدم ورفاهية وازدهار.
وقال في برقية تهنئة بعث بها إلى معالي حسن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشـورى بدولة قطر الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، أن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الشورى في دولة قطر، هي امتداد أصيل للعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين، وتمثل في الوقت نفسه أحد روافد الارتقاء بمصالح بلدينا الوطنية وكذلك تعزيز مبادئ وأسس العمل الخليجي المشترك في جميع المؤسسات والمحافل الدولية.
وأضاف: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن أبعث لمعاليكم ولأعضاء مجلسكم الموقر بخالص تحياتنا الأخوية، مقرونة بأصدق عبارات التهنئة والمباركة لدولة قطر الشقيقة، قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني».

أخبار ذات صلة
إدريسي يتحدى ريال مدريد بـ «ذكريات الطفولة»!
هل يُثبت مبابي أنه رجل «النهائيات الكبرى»؟
المصدر: وام
صقر غباش
قطر
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين
الرياضة
الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين
اليوم 20:10
«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي
الرياضة
«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي
اليوم 20:07
«دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
اقتصاد
«دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
اليوم 20:05
فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت المدمر
الأخبار العالمية
فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت المدمر
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©