الإمارات تترأس اجتماع تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة

ترأس سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد اجتماع فريق الخبراء والمختصين من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة لمناقشة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة.

وقرر الاجتماع تشكيل فريق من الخبراء والمختصين من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة لمناقشة تطوير أداء هذه المنظمات، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وفي ذات السياق قدمت دولة الإمارات ورقة عمل بشأن تطوير أداء المنظمات العربية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة أبرزها اختصاص وأهداف منظمات العمل العربي المشترك والهياكل التنظيمية للمنظمات، وإستراتيجية التحول الرقمي للمنظمات، فضلاً عن مناقشة استراتيجية أداء المنظمات استنادا إلى ما جاء في ورقة العمل التي قدمت من دولة الإمارات بشأن تطوير عمل المنظمات.