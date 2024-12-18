الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تترأس اجتماع تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة

الإمارات تترأس اجتماع تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة
18 ديسمبر 2024 21:36

ترأس سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد اجتماع فريق الخبراء والمختصين من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة لمناقشة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة.
وقرر الاجتماع تشكيل فريق من الخبراء والمختصين من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة لمناقشة تطوير أداء هذه المنظمات، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وفي ذات السياق قدمت دولة الإمارات ورقة عمل بشأن تطوير أداء المنظمات العربية.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة أبرزها اختصاص وأهداف منظمات العمل العربي المشترك والهياكل التنظيمية للمنظمات، وإستراتيجية التحول الرقمي للمنظمات، فضلاً عن مناقشة استراتيجية أداء المنظمات استنادا إلى ما جاء في ورقة العمل التي قدمت من دولة الإمارات بشأن تطوير عمل المنظمات.

أخبار ذات صلة
طاقمان أوروبيان في «خليجي 26»
حمدان بن مبارك يتابع تدريبات المنتخب
المصدر: وام
الإمارات
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
طاقمان أوروبيان في «خليجي 26»
الرياضة
طاقمان أوروبيان في «خليجي 26»
اليوم 22:31
فيوري يتوعد أوسيك بهزيمة ساحقة في نزال الرياض
الرياضة
فيوري يتوعد أوسيك بهزيمة ساحقة في نزال الرياض
اليوم 22:29
العمر الحقيقي للقمر: اكتشاف يغير مفاهيم علم الفلك
الترفيه
العمر الحقيقي للقمر: اكتشاف يغير مفاهيم علم الفلك
اليوم 22:27
ريد بول يعلن رحيل بيريز
الرياضة
ريد بول يعلن رحيل بيريز
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©