مجلس أمناء جامعة الإمارات يناقش الأولويات الاستراتيجية

العين (وام)

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الجامعة في مدينة العين، اليوم، اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي 2024/2025، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة.وأعرب معالي زكي نسيبة، خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمناء والمستشارين الخارجيين على تفانيهم المستمر في دعم تحقيق أهداف ورسالة الجامعة، مؤكداً عزم المجلس على تحقيق الهدف الطموح المتمثل في إدراجها ضمن أفضل 200 جامعة في العالم بحلول عام 2026.

وركز الاجتماع على الأولويات الاستراتيجية، ومنها البرامج الأكاديمية وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية والعالمية، وتحسين التأثير البحثي للجامعة من خلال تطوير البنية التحتية والتعاون الدولي، والعمل على الاستقطاب والاحتفاظ بأفضل الكفاءات الأكاديمية المتميزة وتعزيز السمعة الدولية وتحسين نتائج الخريجين.

وقرر المجلس بناءً على توصيات لجانه، الموافقة على دمج قسمي المناهج التدريسية وطرق التدريس وقسم أصول التربية بكلية التربية، لإنشاء قسم جديد تحت مسمى «قسم التعلم والقيادة التربوية»، بهدف تعزيز الابتكار والتميز الأكاديمي.

كما تمت المصادقة على التقويم الأكاديمي للعام 2025/2026، واعتماد السياسة الهيكلية لإدارة السيولة المالية للجامعة، بهدف ضمان الإدارة المالية السليمة والاستدامة التشغيلية، بالإضافة إلى الموافقة على مستجدات ميثاق التدقيق الداخلي، ما يعزز إطار الحوكمة والمساءلة في الجامعة.

وأشاد نسيبة، في ختام الاجتماع، بأعضاء المجلس وإسهاماتهم القيمة واهتمامهم المستمر برسالة جامعة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أهمية الخطط الاستراتيجية للمجلس التي تُسهم في تعزيز التميز الأكاديمي للجامعة، والعمل على تطوير البحث العلمي المؤثر، والإسهام المجتمعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.