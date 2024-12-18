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علوم الدار

مكتوم الشريفي: أجهزة الشرطة العربية منظومة أمنية قوية

مكتوم الشريفي: أجهزة الشرطة العربية منظومة أمنية قوية
19 ديسمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام «شرطة أبوظبي» أن أجهزة الشرطة العربية تعتبر منظومة أمنية قوية في مواجهة التحديات الأمنية، بما يتوفر لها من خبرات عملية أمنية ولجهودها المستمرة في التصدي للجريمة وتعزيز الوقاية منها في مجتمعاتنا العربية. ودعا في كلمة بمناسبة يوم الشرطة العربية، والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة الشرطة والأمن العربية من أجل التصدي بشكل أكثر فاعلية للتحديات الأمنية التي تواجه مجتمعاتنا كافة، مؤكداً على أهمية تعميم التجارب العملية الشرطية المتميزة على مستوى الوطن العربي.
وثمن الدعم والمتابعة من القيادة الرشيدة التي وفرت الإمكانات والجاهزية لتعزيز واستدامة الأمن والأمان، مشيداً بما حققته أجهزة الشرطة في الإمارات من إنجازات ريادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للارتقاء بإمكاناتها في مكافحة الجريمة والوقاية منها، وتدريب عناصرها على استخدام أحدث التقنيات وفق خطط أمنية دقيقة وأجهزة رصد أمنية عالية المستوى.

مكتوم الشريفي
شرطة أبوظبي
أبوظبي
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