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علوم الدار

«مسؤولية» يطلق حملة توعية بمخاطر القيادة بطيش وتهور

«مسؤولية» يطلق حملة توعية بمخاطر القيادة بطيش وتهور
19 ديسمبر 2024 00:59

أبوظبي(الاتحاد)

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أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» بدائرة القضاء، حملة توعوية موسعة تحت شعار، «سلامتك على الطريق مسؤوليتك! اتبع القوانين وكن مسؤولاً»، والتي تستهدف تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر قيادة المركبات بطيش وتهور، وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وتأتي الحملة التوعوية التي تستمر حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل 2025، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار. إلى ذلك، تستهدف الحملة تعزيز التوعية بالنتائج الوخيمة للتصرفات غير المسؤولة عند قيادة المركبات على الطريق، مثل عدم الالتزام بالسرعات المحددة، وتغيير المسار المفاجئ، وعدم اتباع قواعد السير والمرور، والاستعراض بالمركبات.

دائرة القضاء
أبوظبي
القيادة بطيش وتهور
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