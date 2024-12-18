«قرية ليوا».. وجهة الترفيه في «المناطق الست»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تواصل «قرية ليوا» تقديم أنشطة تراثية وفعاليات ترفيهية استثنائية للزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث تحتفي بالثقافة والموسيقى والفنون الإماراتية، ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي» الذي يُعد من أبرز الفعاليات الشتوية في الإمارات، ويقام في قلب صحراء ليوا الخلابة ويستمر إلى 4 يناير المقبل.

ويعود الموسم الجديد من «مهرجان ليوا الدولي» بحجم فعاليات أكبر بنسبة 30%، ويقدم مجموعة جديدة ومذهلة من الأنشطة المتنوعة، حيث يستمتع الزوار في «قرية ليوا»، وجهة الترفيه في «مهرجان ليوا الدولي»، بمزيج فريد من الثقافة المحلية والمغامرات المشوقة، وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء ضمن الأجواء الشتوية الخلابة.

واستحدثت «قرية ليوا»، من تنظيم «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، عدداً من الأنشطة والمرافق والفعاليات الترفيهية العائلية، وسط الكثبان الرملية الذهبية في منطقة الظفرة، التي تحيط بالموقع الأيقوني «تل مرعب»، من بينها مسرح «طرب ليوا» الذي يقدم عروضاً موسيقية وحفلات غنائية حية، تمنح الفرصة للزوار وعشاق الموسيقى للاحتفال بالتراث الموسيقي الغني للمنطقة، وتقديم أجمل الأصوات العربية في أجواء استثنائية ومتميزة.

ويجتمع أبرز فناني العالم العربي على مسرح «طرب ليوا» لتقديم عروض لا تُنسى تحت سماء الصحراء، وقد افتتح الأمسيات الغنائية مطرف المطرف ومحمد البكري، ووسط حضور لافت، قدما في ليلة طربية أصيلة، باقة من أبرز أغنياتهما الخليجية الشهيرة. وتستمر ليالي «طرب ليوا» في احتفائها بالموسيقى الإماراتية والعربية، حيث من المقرر أن يحيي حمد العامري وأريام حفل 21 ديسمبر، ويقدما مزيجاً فريداً يجمع بين التراث والفن المحلي الأصيل، فيما يجتمع محمود تركي وأصيل هميم على مسرح «قرية ليوا» لإحياء حفل يوم 28 ديسمبر، وصولاً إلى احتفالية خاصة برأس السنة الجديدة ويحييها عبادي الجوهر ورحمة رياض.

وتشهد «قرية ليوا» تجارب غامرة واستثنائية تجمع بين التقاليد الإماراتية والفعاليات العصرية والمغامرات المشوقة، ضمن 6 مناطق متنوعة، هي «سوق» التي تحتفي بالحرف اليدوية والمنتجات المحلية، «وناسة» المخصصة للعائلات التي تقدم أنشطة وورش عمل ممتعة للأطفال والكبار، «طرب ليوا» التي تقدم عروضاً موسيقية، «الأدرينالين» المخصصة لعشاق السرعة والمغامرة، و«شمس ليوا» التي تسلط الضوء على جمال الطبيعة الصحراوية من خلال «عجلة فيريس» الأيقونية وغيرها من المواقع الساحرة، و«الميدان» التي تزخر بأجواء المسابقات الودية والألعاب والتحديات لمختلف الأعمار.

برنامج موسع

توفر «قرية ليوا» برنامجاً موسعاً مع إضافات ترفيهية جديدة، منها «غرفة الهروب»، المستوحاة من الفلكلور الإماراتي لتحدي الشجاعة والذكاء، و«ليالي الواحة» لخوض تجربة غامرة بتقنية الإسقاط ثلاثي الأبعاد تستعرض الأحلام والقصص تحت سماء الصحراء، و«ركن الفنون» الذي يجمع بين الفن التقليدي والمعاصر، ومتحف السيارات الكلاسيكية الذي يضم أكثر من 53 مركبة أيقونية.

«سيرك هوليوود»

يقدم «سيرك هوليوود» عروضاً يومية ترفيهية مميزة تستقطب زوار «مهرجان ليوا الدولي»، تمزج بين الألعاب البهلوانية وعروض السحر والمرح لجميع أفراد العائلة.

رحلة المنطاد

يستمتع زوار «مهرجان ليوا الدولي» بخوض رحلات منطاد الهواء الساخن، والتحليق فوق الصحراء للحصول على إطلالة بانورامية والاستمتاع بالمناظر الخلابة.