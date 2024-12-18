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علوم الدار

مهرجان ليوا الدولي.. ختام مميز لمنافسات «هدد الحمام»

مهرجان ليوا الدولي.. ختام مميز لمنافسات «هدد الحمام»
19 ديسمبر 2024 00:59

الظفرة (الاتحاد)

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اختتمت منافسات هدد الحمام التي أقيمت على مدار يومين، وشهدت مشاركة قوية وصلت إلى 100 مشارك، وظفر بشارة الفوز في المنافسة 23 مشاركاً على مدار يومي البطولة.
وحقق الفوز في شارة هدد الحمام كل من حمد محمد الهاملي، بخيت معيوف المنصوري، محمد سالم المنصوري، عبد الله حمد الهاجري، سلطان النعيمي، حمد الحمادي، سهيل المرر، سيف المنصوري، أحمد المزروعي، عبود المنهالي، خليفة المزروعي، محمد الريامي، محمد بخيت المزروعي، زايد المنصوري، محمد المنصوري، عبد العزيز المصعبي، عبدالله المنصوري، بطي القبيسي، سالم خميس المنصوري، بخيت المنصوري، صقر المنصوري، عبدالله القبيسي، محمد الجنيبي، ناصر القبيسي، سعيد المري، نهيان المنصوري، زايد المنصوري، مبارك المنصوري، عبيد الحميري، عبدالله محمد سعيد آل سردين، راشد سالم عبدالله، غانم المنصوري، سيف المنصوري، ناصر المنصوري، أحمد القبيسي، سعيد المرر، حمد الهاجري، عبدالله المهيري، ناصر المنصوري، مبارك المنصوري، حمدان المنصوري.

بطولة هدد الحمام
الظفرة
مهرجان ليوا الدولي
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