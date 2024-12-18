الخميس 19 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مهرجان ليوا الدولي.. موعد مع «المغامرة»

مهرجان ليوا الدولي.. موعد مع «المغامرة»
19 ديسمبر 2024 00:59

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
يستعد عشاق ومحبو الإثارة والمغامرة، لانطلاق منافسات «البيرن أوت»، اليوم، ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، والتي يتوقع أن تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من عشاق الرياضات الاستعراضية الشائقة، للاستمتاع بما يقدمه المتسابقون من مهارات واستعراضات على حلبة السباق، في منطقة «تل مرعب».
في الوقت ذاته، حرص عدد كبير من المتسابقين على التسجيل للمشاركة في تحدي ليوا «بيرن آوت» والمعروف أيضاً باسم التقشير أو مكابح الطاقة، وهو ممارسة الحفاظ على السيارة ثابتة وتدوير عجلاتها، ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الإطارات والدخان الناتج عن الاحتكاك، وهي من المهارات المحبوبة لدى الشباب، والتي تمارس في إطار قانوني سليم، وفي حلبة خاصة بذلك، ويتوافر فيها كل وسائل الأمان والسلامة.

وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الاشتراطات والتعليمات العامة والفنية التي تضمن من خلالها أمن المتسابقين وسلامتهم، ومنها ضرورة خضوع جميع السيارات للفحص الفني، على أن يبدأ الفحص الفني في الساعة الرابعة عصراً، ويستمر إلى الساعة السادسة مساءً قبل السباق، ولن يسمح لأي سيارة بدخول المنافسة، من دون إجراء الفحص الفني، كما لا يسمح لأي سيارة بمغادرة منطقة السباق، قبل إجراء الفحص الفني، ويحق للجنة منع أي متسابق من الدخول للسباق، في حال مخالفته أنظمة وقوانين السباق.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: تجمعنا روابط الأخوة والتاريخ المشترك
مهرجان ليوا الدولي.. ختام مميز لمنافسات «هدد الحمام»

شروط فنية
تتضمن الشروط الفنية عدم السماح بمشاركة السيارة في حالة وجود تسريب في الوقود أو الزيت أو المياه، كما يسمح بمشاركة جميع أنواع ، وجميع أنواع المحركات وناقل الحركة، ويشترط استخدام إطارات جديدة، ويجب وضع صفيحة أسفل المحرك، لعدم تسريب زيت المحرك في الحلبة، ويتم توفير الإطارات من اللجنة، ويسمح باستخدام رنق بحجم 16 فقط، ولا يسمح بالعبث بهيكل السيارة، أو إزالة أي أجزاء من الهيكل الخارجي، ويسمح بإزالة زيت المحرك فقط. وحرصت إدارة قرية ليوا على وضع برامج متميزة وشائقة تلبي احتياجات الجمهور من مختلف الجنسيات والأعمار كافة الذين يحرصون على الحضور  يومياً إلى موقع القرية في «تل مرعب»، حيث تستقبل منطقة وناسة الجمهور، من خلال أجواء مليئة بالحماس والوناسة، وتمنح الفرصة لتجربة  فعاليات وألعاب تناسب جميع الأعمار.
وفي منطقة الميدان تدعو الزائر لأن يخطو إلى المستقبل، مع التجارب  الغامرة في الميدان، واكتشاف متحف الأحلام ومنطقة الفنون، حيث تلتقي الفنون بالتكنولوجيا، واختبار الذكاء  في غرفة الهروب المرعبة.

مهرجان ليوا الدولي
الظفرة
تل مرعب
التكنولوجيا
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مساعدات الإمارات تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع الخبز على النازحين في «مواصي رفح»
19 ديسمبر 2024
«حقيبة الظهر» تحملها فلسطينية وطفلها (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حقيبة الظهر» رمز للبقاء على قيد الحياة في غزة
19 ديسمبر 2024
الرحلة الأولى من مطار دمشق إلى مطار حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
عودة مطار دمشق للعمل بشكل جزئي
19 ديسمبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا
19 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©