مهرجان ليوا الدولي.. موعد مع «المغامرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يستعد عشاق ومحبو الإثارة والمغامرة، لانطلاق منافسات «البيرن أوت»، اليوم، ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، والتي يتوقع أن تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من عشاق الرياضات الاستعراضية الشائقة، للاستمتاع بما يقدمه المتسابقون من مهارات واستعراضات على حلبة السباق، في منطقة «تل مرعب».

في الوقت ذاته، حرص عدد كبير من المتسابقين على التسجيل للمشاركة في تحدي ليوا «بيرن آوت» والمعروف أيضاً باسم التقشير أو مكابح الطاقة، وهو ممارسة الحفاظ على السيارة ثابتة وتدوير عجلاتها، ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الإطارات والدخان الناتج عن الاحتكاك، وهي من المهارات المحبوبة لدى الشباب، والتي تمارس في إطار قانوني سليم، وفي حلبة خاصة بذلك، ويتوافر فيها كل وسائل الأمان والسلامة.

وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الاشتراطات والتعليمات العامة والفنية التي تضمن من خلالها أمن المتسابقين وسلامتهم، ومنها ضرورة خضوع جميع السيارات للفحص الفني، على أن يبدأ الفحص الفني في الساعة الرابعة عصراً، ويستمر إلى الساعة السادسة مساءً قبل السباق، ولن يسمح لأي سيارة بدخول المنافسة، من دون إجراء الفحص الفني، كما لا يسمح لأي سيارة بمغادرة منطقة السباق، قبل إجراء الفحص الفني، ويحق للجنة منع أي متسابق من الدخول للسباق، في حال مخالفته أنظمة وقوانين السباق.

شروط فنية

تتضمن الشروط الفنية عدم السماح بمشاركة السيارة في حالة وجود تسريب في الوقود أو الزيت أو المياه، كما يسمح بمشاركة جميع أنواع ، وجميع أنواع المحركات وناقل الحركة، ويشترط استخدام إطارات جديدة، ويجب وضع صفيحة أسفل المحرك، لعدم تسريب زيت المحرك في الحلبة، ويتم توفير الإطارات من اللجنة، ويسمح باستخدام رنق بحجم 16 فقط، ولا يسمح بالعبث بهيكل السيارة، أو إزالة أي أجزاء من الهيكل الخارجي، ويسمح بإزالة زيت المحرك فقط. وحرصت إدارة قرية ليوا على وضع برامج متميزة وشائقة تلبي احتياجات الجمهور من مختلف الجنسيات والأعمار كافة الذين يحرصون على الحضور يومياً إلى موقع القرية في «تل مرعب»، حيث تستقبل منطقة وناسة الجمهور، من خلال أجواء مليئة بالحماس والوناسة، وتمنح الفرصة لتجربة فعاليات وألعاب تناسب جميع الأعمار.

وفي منطقة الميدان تدعو الزائر لأن يخطو إلى المستقبل، مع التجارب الغامرة في الميدان، واكتشاف متحف الأحلام ومنطقة الفنون، حيث تلتقي الفنون بالتكنولوجيا، واختبار الذكاء في غرفة الهروب المرعبة.