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علوم الدار

«حمدان للعلوم الطبية والتربوية» تختتم ملتقى «مهارات الغد»

حميد القطامي خلال الزيارة (من المصدر)
19 ديسمبر 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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أشاد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالمشاركة الفاعلة للطلبة في ملتقى مهارات الغد الذي نظمته المؤسسة في الفترة من 15 ديسمبر الحالي، ويختتم اليوم الخميس بمقر المؤسسة في دبي، حيث تفقد معاليه العديد من الأنشطة التي يتلقى فيها الطلبة مختلف المعارف والمهارات، وأبدى معاليه إعجابه بمستوى المشاركة من مختلف إمارات الدولة والذي تجاوز 50 طالباً وطالبة، مما يعكس وعي وحرص أولياء الأمور والإدارات المدرسية على إثراء العملية التعليمية وتعزيز الفكر الابتكاري لدى أبنائنا الطلبة.
 وقال معالي رئيس مجلس أمناء المؤسسة: إن الملتقى يرتقي ليكون منصة شاملة لتعزيز الابتكار والموهبة، حيث يشرف على فعالياته نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في مجالات الابتكار والتعليم والإرشاد النفسي وبرامج تعليمية تُواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية، وتوفير تدريب عملي وتفاعلي يُعزِّز من تجربة المشاركين، ويدعم تنمية مهاراتهم الإبداعية والتطبيقية، بما يُؤهِّلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.
  ونوه معالي القطامي بأن مؤسسة حمدان تواصل التزامها بدعم التعليم ومساندة جهود المؤسسات التعليمية نحو تجويد التعليم وتحسين كفاءته من خلال تشجيع ممارسات الجودة والابتكار والإبداع، وقال: إن الإسهام في توفير بيئة تعليمية متكاملة تُحفِّز على الابتكار وتُؤسس لجيل من المبدعين والمفكرين القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة.
من جانبها، قالت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار: «إن ملتقى مهارات الغد يعكس رؤية المؤسسة ورسالتها في تمكين الطلبة الموهوبين وتعزيز قدراتهم الإبداعية بما يتماشى مع احتياجات العصر.
 وتشمل الجلسات تقديم حلول مبتكرة لتحديات تربوية معاصرة، تُساعد على تحسين أداء الطلبة وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. كما تُتيح الفعالية للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع نخبة من الخبراء في مجالات التعليم والإرشاد النفسي، مما يُثري التجربة ويُعزِّز تأثيرها الإيجابي.
ويقدِّم ملتقى مهارات الغد برامج تدريبية متميزة، صُمِّمت خصيصاً لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين بمختلف أعمارهم، حيث تُسهم هذه البرامج في تطوير مهاراتهم التقنية والإبداعية وتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية.

حميد محمد القطامي
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
دبي
التعليم
مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار
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