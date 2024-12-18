ولي عهد عجمان وسفيرة إيرلندا يبحثان تعزيز التعاون

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتب سموه في الديوان الأميري، أليسون ميلتون، سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان، بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على الصعد المختلفة.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول المواضيع ذات الاهتمام بين الجانبين، واستعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في جميع الميادين.

من جانبها، أعربت سفيرة جمهورية إيرلندا، عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد عجمان على حفاوة الاستقبال، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة عجمان، ودولة الإمارات، على الصعد كافة، وأثنت السفيرة الإيرلندية على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات المختلفة.

حضر اللقاء، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، والدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، والوفد المرافق للسفيرة الإيرلندية، وعدد من كبار المسؤولين.