«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة بحثية للدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025-2026.

الجدير بالذكر أن الجامعة تقدم منحاً دراسية ممولة بالكامل إلى طلاب برامج الماجستير والدكتوراه في مجالات علوم الحاسوب والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية وعلم الروبوتات، وهي من بين أفضل 20 جامعة في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية وعلم الروبوتات، وفق تصنيف الجامعات في مجالات علوم الحاسوب (CSRankings)، ما يرسخ مكانتها بين الجامعات الرائدة، كجامعة ستانفورد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو. وتستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرامجها حتى 15 يناير 2025، وتستمر في قبول الطلبات المتأخرة حتى 31 مايو 2025، وفقاً للمقاعد الدراسية المتاحة ونتائج تقييم الطلبات.

وتعليقاً على فتح باب تقديم الطلبات، قال البروفيسور تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ورئيس قسم معالجة اللغات الطبيعية فيها: «نتطلع لاستقبال هذه الدفعة التي نتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ الجامعة. وأود الإشارة إلى أنّ جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تلتزم بإعداد مجموعة عالمية المستوى من المواهب والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي تساهم في تطوير حلول آمنة وأخلاقية وفعالة لمعالجة أبرز التحديات العالمية. ونحن نعتزم في العام الدراسي 2025-2026 الاستمرار في استقطاب الطلاب من أفضل الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

وأضاف: «لا بد من الإشارة إلى أن الطلاب الذين يلتحقون بالجامعة سيستفيدون من خبرات مجموعة من أبرز الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الجامعة تحافظ على معدل استثنائي من الطلاب إلى أعضاء الهيئة التدريسية، والذي يبلغ 5 طلاب لكل معلم، ما يتيح للطلاب الاستفادة من الإرشاد والتوجيه الخاص، ومن إمكانية استشارة باحثين وأساتذة عالميي المستوى».

وتابع: كما يحصل الطلاب الذين يلتحقون بالجامعة على سكن في الحرم الجامعي في مدينة مصدر في أبوظبي الذي يضم مرافق رياضية وترفيهية حديثة تشمل صالة للألعاب الرياضية، وقاعة رياضية، ومسبحاً، وملاعب تنس الريشة والسكواش.

نمو سريع

تشهد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي نمواً سريعاً في عدد طلابها، حيث وصل عددهم إلى 209 طلاب في الدفعة الأخيرة، ما يشكل زيادة بنسبة 47% عن العام السابق. والجدير بالذكر أن تلك الدفعة ضمت طلاباً من 36 دولة، منهم أكثر من 40 طالباً إماراتياً، وشملت 147 طالباً في مرحلة الماجستير و62 طالباً في مرحلة الدكتوراه. كما وصلت نسبة الطالبات إلى 31% من طلاب الجامعة التي تسعى منذ تأسيسها إلى تعزيز التنوع في حرمها.

وبلغ عدد خريجي الجامعة حتى الآن 212 خريجاً، قرر الكثير منهم البقاء في دولة الإمارات للمساهمة في تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي فيها، فيما تضم الجامعة حالياً 365 طالباً من 49 دولة.