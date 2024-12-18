صقر غباش يحضر حفل السفارة القطرية بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي (وام)

حضر معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق قصر الإمارات عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة. وأكد السفير في كلمة له أن العلاقات القطرية - الإماراتية تستند على أسس تاريخية عميقة، انطلاقاً من وحدة الدم والدين والمصير المشترك، وتقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.