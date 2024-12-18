الخميس 19 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش يحضر حفل السفارة القطرية بمناسبة اليوم الوطني

صقر غباش وسفير قطر وكبار الحضور خلال الاحتفال (وام)
19 ديسمبر 2024 00:59

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» توزع الخبز على النازحين في «مواصي رفح»
%3.9 نمو اقتصاد الإمارات بالربع الثاني من 2024

حضر معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق قصر الإمارات عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة. وأكد السفير في كلمة له أن العلاقات القطرية - الإماراتية تستند على أسس تاريخية عميقة، انطلاقاً من وحدة الدم والدين والمصير المشترك، وتقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.

صقر غباش
الإمارات
قطر
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مساعدات الإمارات تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع الخبز على النازحين في «مواصي رفح»
19 ديسمبر 2024
«حقيبة الظهر» تحملها فلسطينية وطفلها (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حقيبة الظهر» رمز للبقاء على قيد الحياة في غزة
19 ديسمبر 2024
الرحلة الأولى من مطار دمشق إلى مطار حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
عودة مطار دمشق للعمل بشكل جزئي
19 ديسمبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا
19 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©