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علوم الدار

جمعية الإمارات الخيرية تطلق حملة «دفء»

جمعية الإمارات الخيرية تطلق حملة «دفء»
19 ديسمبر 2024 00:54

رأس الخيمة (وام)

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أطلقت جمعية الإمارات الخيرية حملتها الجديدة تحت شعار «دفء» التي تهدف إلى توفير كسوة الشتاء للأسر المتعففة والفئات المحتاجة خلال فصل الشتاء. وتهدف الحملة إلى تخفيف معاناة الأسر المحتاجة ومساعدتها على تجاوز قسوة فصل الشتاء، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية، حيث ستقوم الجمعية بإيصال الملابس الشتوية والاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة، مؤكدة أنها تولي أهمية خاصة للفئات الأكثر تأثراً مثل الأطفال وكبار السن والعمال. وأوضح عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن إطلاق الحملة يأتي استجابة للاحتياجات الملحة للأسر المتعففة والضعيفة التي تعاني من قسوة الشتاء. ودعا الطنيجي جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل مع الحملة والمساهمة بما تجود به أيديهم لإحداث فرق إيجابي في حياة المحتاجين.

الإمارات الخيرية
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