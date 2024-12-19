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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
19 ديسمبر 2024 07:38

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى الإمارات من الخميس إلى الاثنين على النحو التالي:


اليوم الخميس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غانم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية.

يوم الجمعة: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غانم جزئياً.

يوم السبت: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غانم جزئي - وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة. 


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يوم الأحد: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غانم جزئي إلى غانم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.


يوم الاثنين: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً.


 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
الإمارات
الأرصاد
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