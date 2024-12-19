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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة
19 ديسمبر 2024 08:38

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر حسابه على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم صباح  اليوم هي 4.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
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