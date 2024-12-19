جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر حسابه على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم صباح اليوم هي 4.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.