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"الصحة – أبوظبي" توسِّع نطاق مبادرة «سندكم» لتشمل جميع المقيمين في الإمارة

"الصحة – أبوظبي" توسِّع نطاق مبادرة «سندكم» لتشمل جميع المقيمين في الإمارة
19 ديسمبر 2024 10:27

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي عن توسيع نطاق مبادرة «سندكم» بهدف تسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى، لتشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي، حيث تقدِّم المبادرة الدعم لإتمام الخدمات اللازمة في حالة الوفاة، بدءاً من إصدار شهادة الوفاة واستخراج تصريح دفن الجثمان، وصولاً إلى تجهيزه للسفر وغيرها من الخدمات. وتأتي مبادرة «سندكم» في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى في ظل الظروف التي يمرون بها.

ويتصل فريق سندكم مباشرة مع ذوي المتوفى فور إعلان بلاغ الوفاة، لمواساتهم وتقديم الدعم اللازم لإتمام الإجراءات اللاحقة وفقاً للمبادرة، إلى جانب تلقّيهم رسالة نصية بتفاصيل الخدمة.

وبالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ودعماً لذوي المتوفى من المقيمين وتخفيفاً لأعبائهم في الأوقات العصيبة، تتحمل الهيئة كافة الرسومٍ على إصدار شهادة الوفاة، ونقل سيارة الإسعاف، والخدمات الأخرى.

وقالت هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع علاقات وتجربة المتعاملين في دائرة الصحة – أبوظبي: «نواصل على خُطى القيادة الرشيدة تبنّي نهج التميُّز في خدمة المتعاملين، وتقديم تجربة فريدة لهم. تتميَّز مبادرة (سندكم) بأنها تراعي ما يمرُّ به ذوي المتوفى من حزن بفقْدِ أحدٍ من أفراد أسرتهم، وتمنحهم المساحة لذلك من خلال دعمهم لإتمام جميع الإجراءات المرتبطة بالوفاة. وإيماناً منّا بالإضافة المهمة التي تقدِّمها المبادرة لأفراد المجتمع، حرصنا على توسيع نطاقها وتوفير خدماتها لتشمل المقيمين في الإمارة لتحقيق هدف واحد وهو خدمة المجتمع».

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وقال سعيد الملا، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تأتي المبادرة الجديدة بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي في إطار الجهود المستمرة لتقديم تجربة استثنائية بلا جهد للمتعاملين، وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية لتعزيز جودة الحياة في أبوظبي».

وفي خطوة إضافية لتيسير الإجراءات على أسرة المتوفى من سكان الإمارة، وإلى جانب إمكانية تقديم الخدمة عن طريق ممثّل عن فريق سندكم، يُمكن لذوي المتوفى تقديم المعاملات المرتبطة بالوفاة في المنشآت الصحية في الإمارة، في حال كانت الوفاة في المنشأة الصحية، حيث يتولى الأطباء المسؤولون في المنشآت الصحية مهمة استكمال الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالوفاة ضمن مبادرة «سندكم» في المنشأة؛ فيُنجِز الطبيب المسؤول بلاغ الوفاة، ويقدِّم التصاريح اللازمة والمتعلقة بالوفاة نيابة عن أسرة المتوفى بعد الحصول على موافقتهم.

وتُطبَّقُ المبادرة من خلال تفعيل التعاون والربط الإلكتروني الذي تم بقيادة ودعم دائرة التمكين الحكومي، بين سبع جهات حكومية في إمارة أبوظبي، هي دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ودائرة القضاء، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع.

يُذكَر أنَّ مبادرة «سندكم» أُطلِقَت في يناير 2024، بهدف تسهيل الإجراءات وتيسيرها على ذوي المتوفى من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من إصدار بلاغ الوفاة، وحتى صرف المعاش التقاعدي للمستحقين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة الصحة أبوظبي
الوفيات
إمارة أبوظبي
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