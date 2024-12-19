اختتم معهد الشارقة للتراث فعاليات مؤتمر التراث الأول والذي أقيم تحت شعار مدائن التراث في العالم العربي، وذلك في المنطقة التراثية بقلب الشارقة.

المؤتمر سلط الضوء على التراث العمراني العربي، من خلال مناقشة التجارب الرائدة في هذا المجال وأبرز القضايا التي تواجه المدن العربية في مسيرتها نحو المستقبل.

مؤتمر "مدائن التراث في العالم العربي" احتفى بمرور عقد على تأسيس "معهد الشارقة للتراث"، ناقش فيه 50 خبيراً وباحثاً أكاديمياً من الوطن العربي كيفية مواجهة التحديات المشتركة بين هذه الدول في الحفاظ على مدنها التاريخية وأبرز القضايا التي تواجه المدن العربية في مسيرتها نحو المستقبل.



الحدث الثقافي عكس التزام إمارة الشارقة بحماية التراث العربي وتعزيزه مستعرضاً مجموعة من العناصر التراثية التي تعكس تنوع وغنى التراث الثقافي لإمارة الشارقة وجهود الإمارة في الحفاظ على تراثها العمراني وحماية المواقع التراثية وإحياء العمارة التقليدية.



استعرض المؤتمر التجارب الرائدة في الحفاظ على التراث العمراني في المدن العربية، مؤكداً أن التقدم والحداثة يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الأصالة والهوية، وهي تجارب تعد نموذجاً ملهماً يُظهر كيف يمكن للمدن أن تمزج بين الأصالة والمعاصرة بطريقة تعزز من مكانتها الثقافية والاقتصادية.

مؤتمر "مدائن التراث في العالم العربي" يحتفي بمرور عقد على تأسيس "معهد الشارقة للتراث"



تقرير: أحمد الطنيجي#اليوم_العالمي_للغة_العربية#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/l2XDkZrbPz — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) December 18, 2024