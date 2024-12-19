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مكتب فخر الوطن يحتفي باليوم الدولي للتضامن الإنساني

مكتب فخر الوطن يحتفي باليوم الدولي للتضامن الإنساني
19 ديسمبر 2024 12:50

أكد مكتب "فخر الوطن"، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بتعزيز قيم التضامن الإنساني العالمي، والذي يأتي امتداداً للرؤية الإنسانية للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تستمر في إلهام قيادة وشعب الإمارات لمدّ يد العون للمحتاجين حول العالم.

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وأشار مكتب "فخر الوطن"، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني، إلى الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الجهود الإنسانية، وتعميق التعاون الدولي، ودعم المجتمعات الضعيفة، مؤكداً أن نهج الشيخ زايد، الذي تميّز بالرحمة والكرم والإيمان الراسخ بإنسانية الجميع، وضع الأساس لإسهامات الإمارات النموذجية في تعزيز التضامن العالمي.
وأوضح أن ريادة الإمارات في المجال الإنساني التي تجلّت في "عملية الفارس الشهم 3"، وسعيها المتواصل لدعم وإغاثة الأشقّاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة، تُعدّ شهادة حيّة على القيم الراسخة للدولة لجعل الوحدة والمسؤولية المشتركة في تنفيذ المشاريع الإغاثية أولوية بهدف رفع المعاناة عن الفئات الضعيفة، والتخفيف من شدّة الأوضاع عليهم عبر توفير الاحتياجات الأساسية لهم.
وقال المكتب إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم الدولي للتضامن الإنساني، تظلّ دولة الإمارات نموذجاً للأمل ومثالاً على كيفية تحويل القيم الإنسانية إلى أفعال ملموسة ذات تأثير عالمي.

المصدر: وام
الإمارات
التضامن
العمل الإنساني
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