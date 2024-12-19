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علوم الدار

حمدان بن محمد يوجه بتنظيم «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» في أبريل 2025

حمدان بن محمد
19 ديسمبر 2024 13:21

وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتنظيم "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" في أبريل  من العام المقبل 2025..لاستعرض فرص مستقبل الذكاء الاصطناعي الواعدة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"وجهنا اليوم بتنظيم "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" في أبريل 2025 لنستعرض فرص مستقبل الذكاء الاصطناعي الواعدة ونناقش أهم الإنجازات والمبادرات والاستراتيجيات والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص... هذا الحدث سيتضمن 6 فعاليات رئيسية تتضمن مؤتمرات متخصصة ومعارض مبتكرة بمشاركة عالمية واسعة على مدار 5 أيام في مختلف أنحاء دبي وفي مدارسها لتكون دبي خلال هذا الأسبوع وجهة العالم لتصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي للبشرية جمعاء".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الذكاء الاصطناعي
دبي
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