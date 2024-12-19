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علوم الدار

"توام" يحصل على اعتماد "معهد التخصصات الصحية"

"توام" يحصل على اعتماد "معهد التخصصات الصحية"
19 ديسمبر 2024 13:55

حصل مستشفى توام، التابع لشركة «صحة»، التابعة لـ«بيورهيلث»، على اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية لبرنامج الإقامة الطبية في الجراحة العامة الذي يقدمه المستشفى.وتشترك في إدارة البرنامج مستشفى توام، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، فيما يعزز الاعتماد مكانة «بيورهيلث» بصفتها مركزاً رائداً في التدريب الجراحي، ما يعكس التزامها بالتميز واتباع أعلى المعايير العالمية.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على جهود المجموعة لإعداد جيل من المهنيين الطبيين الذين يمكنهم إعداد قطاع الرعاية الصحية في الدولة للمستقبل.
وقال الدكتور سلطان الكرم، الرئيس التنفيذي لقطاع العين في شركة صحة، بهذه المناسبة: إن رأس المال البشري يعد جزءاً مهماً من البنية التحتية الداعمة لمستقبل قطاع الرعاية الصحية في الدولة، لافتاً إلى أن هذا الاعتماد يشكل شهادة على المعايير العالمية التي تلتزم بها منشآت «بيورهيلث»، ويسلط الضوء على دور شبكة «صحة» في دفع عجلة أجندة الرعاية الصحية الوطنية.
ويركز الاعتماد، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، على التطوير المهني بين صفوف القوى العاملة، ضمن مجال الرعاية الصحية، مع اهتمام خاص بالتدريب التخصصي عالي المستوى.
وسيحصل الخريجون الذين يكملون البرنامج على تصنيف الفئة الأولى مع نهاية تدريبهم، ما يساهم في إضافة كوادر من الأخصائيين الطبيين ذوي الكفاءة العالية إلى «صحة».
وأعرب الدكتور خالد الدهماني، رئيس الشؤون الأكاديمية لقطاع العين في شركة صحة، عن سعادته بالإعلان عن اعتماد برنامج المعهد للجراحة العامة لدى مستشفى توام، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس مكانة المعهد رائداً للتعليم الصحي، ويظهر التزامه بالارتقاء بمعايير التعليم الصحي، وضمان استعداد الخريجين بصورة جيدة ومستدامة للمساهمة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

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المصدر: وام
بيورهيلث
الجراحة
مستشفى توام
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