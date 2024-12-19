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شرطة أبوظبي توجه تنويهاً إلى الجمهور

شعار شرطة أبوظبي
19 ديسمبر 2024 16:20

وجهت شرطة أبوظبي تنويهاً إلى الجمهور، عبر حسابها  الرسمي على منصة "إكس".

وقالت شرطة أبوظبي، إنها تنفذ "بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الخميس 19 ديسمبر بمنطقة  بمنطقة "تل مرعب"  في الظفرة".

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وأضافت شرطة أبوظبي بأن التمرين يهدف إلى "قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة".
وطلبت الشرطة من الجمهور "عدم الاقتراب" وعدم التصوير وذلك "حفاظًا على السلامة العامة".

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تل مرعب
الظفرة
شرطة أبوظبي
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