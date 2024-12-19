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علوم الدار

"أبوظبي للتقاعد" يطلق النسخة الثانية من "ازرع للمستقبل"

"أبوظبي للتقاعد" يطلق النسخة الثانية من "ازرع للمستقبل"
19 ديسمبر 2024 17:11

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "ازرع للمستقبل" في جزيرة الجبيل، بمشاركة واسعة من المتقاعدين والمستحقين وأفراد أسرهم.

وتهدف المبادرة إلى دعم جهود الدولة البيئية، وتأتي هذا العام استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي، حيث يواصل الصندوق تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز مشاركة المتقاعدين في الأنشطة الوطنية، ودعم الجهود المبذولة للتصدي لتحديات التغير المناخي. 

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وشملت الفعالية هذا العام مشاركة المتقاعدين والمستحقين في زراعة أشجار القرم، إلى جانب تعريفهم بالمزايا والخدمات التي يقدمها الصندوق، وذلك عبر كلمة ترحيبية ألقاها ممثلو الصندوق، استعرضوا خلالها أبرز المستجدات والفعاليات المصممة لتعزيز جودة حياة المتقاعدين.

وأكد خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد، التزام الصندوق المستمر بتعزيز دور المتقاعدين وحرصه على إشراكهم في المبادرات الوطنية والمجتمعية المختلفة، مشيدًا بنجاح النسخة الأولى من المبادرة التي لاقت استحسانًا واسعًا. 

المصدر: وام
صندوق أبوظبي للتقاعد
جزيرة الجبيل
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