إطلاق سوق المزارعين في مهرجان ليوا الدولي

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سوق المزارعين في مهرجان ليوا الدولي "ليوا 2024" الذي يقام خلال الفترة من 13 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير المقبل في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

ويتيح السوق الذي يقام للمرة الأولى في المهرجان عرض مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، منها الخضراوات والفواكه وعسل النحل الطبيعي، بالإضافة إلى حظائر للأغنام المحلية "الذبائح".

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها بتقديم الدعم المستمر للمزارعين في إمارة أبوظبي من خلال توفير منصات تسويقية ملائمة تساعدهم على تحسين عوائدهم الاقتصادية وتعزيز استدامة أعمالهم.

ويُعد السوق منصة حيوية تهدف إلى تمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم الزراعية الطازجة مباشرة إلى المستهلكين، من دون الحاجة إلى وسطاء، ويعكس تنظيم السوق في مهرجان ليوا الدولي أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعية لتعزيز مكانة القطاع الزراعي المحلي كركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم سوق المزارعين في مهرجان ليوا الدولي نظرا لأهمية المهرجان والإقبال المتزايد من الجمهور للاستماع بفعالياته وسط أجواء احتفالية شتوية لعشاق التخييم والمغامرات والرياضات التراثية.

ويلبي السوق احتياجات الجمهور من المنتجات الغذائية المحلية ذات الجودة العالية كما يعد فرصة فريدة للتفاعل المباشر بين المزارعين والمستهلكين، لعرض قصص نجاحهم وتسليط الضوء على جهودهم في تحسين استدامة القطاع الزراعي.

وتساهم أسواق المزارعين التي تنظمها الهيئة في مختلف مناطق الإمارة وفي أوقات مختلفة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، كما تشجع على تبني الممارسات الزراعية المستدامة واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة المنتجات الزراعية ورفع كفاءة الموارد الطبيعية.

ودعت الهيئة الجمهور لزيارة سوق المزارعين والاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المنتجات الطازجة بجودة عالية وأسعار تنافسية ودعم المزارعين في إمارة أبوظبي والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي فضلاً عن استكشاف قصص نجاح المزارعين والتفاعل معهم بشكل مباشر.