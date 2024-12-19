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علوم الدار

توقعات الطقس ليوم غد

أبوظبي
19 ديسمبر 2024 17:33

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.  
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية تتراح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة  15:02 والمد الثاني عند الساعة 06:27، والجزر الأول عند الساعة 09:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:51.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:13 والمد الثاني عند الساعة 01:41، والجزر الأول عند الساعة 18:48 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

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المصدر: وام
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