محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 69 لسنة 2024، بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

ويضم مجلس أمناء الجامعة في عضويته، وفقاً لما نصّ عليه المرسوم، كلاً من مُدير الجامعة، وأحمد بطي المحيربي، والشيخة هند علي راشد المعلا، ومنى فيصل القرق، وممثلين عن مجموعة دبي القابضة، والمجلس البريطاني في دبي والإمارات الشماليّة، وبنك الإمارات دبي الوطني، ورولز رويس إنترناشيونال ليمتد، والمجلس البريطاني للأعمال، وشركة آتكنز، وذلك بواقع ممثل واحد عن كل جهة. ‌

وتكون مُدّة العُضويّة في مجلس الأمناء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالمرسوم، وتتم تسمية مُمَثِّلي الجِهات المُشار إليها من قِبَل مسؤوليها.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.