مهرجان الوثبة للزهور الأول ينطلق اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تنطلق اليوم الدورة الأولى لمهرجان الوثبة للزهور، ضمن مسابقات جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، ويسلط المهرجان الأول من نوعه، الضوء على تنوع وجمال واستخدامات الزهور، ويعزز الابتكار والممارسات المستدامة في زراعتها، من خلال تقديم تجربة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه والمشاركة المجتمعية.

وأكدت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز التعاون والمشاركة بين الشركات الحكومية والخاصة والمزارعين وأفراد المجتمع، وتقديم ورش عمل وحلقات نقاشية تعليمية، وتوفير منصة للمزارعين والشركات لعرض منتجاتهم وتبادل الخبرات، وتحفيز استخدام التقنيات الحديثة في زراعة الزهور.

كما يستهدف عرض تنوع الأزهار واستخداماتها في دولة الإمارات مع نشر الوعي بفوائدها وأثرها الإيجابي على البيئة، وتوفير أنشطة متنوعة مثل الحديقة العطرية، والحديقة المضيئة، وحديقة الطفل لتشجيع التفاعل المجتمعي، ونشر ثقافة الاستدامة من خلال عرض أحدث التكنولوجيا والممارسات في مجال زراعة الزهور.

وتنطلق المسابقات اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻮﺛﺒﺔ ﻟﻠﺰﻫﻮر، في جناح ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ اﻟﺰراﻋﻲ، بمهرجان الوثبة خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري، علماً بأن الجناح يشهد الفعاليات كافة والمسابقات المصاحبة، ويتضمن المهرجان مسابقات متنوعة ضمن مهرجان الزهور، الذي ينطلق للمرة الأولى كأحد أبرز المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، والمهرجان خصص مسابقات لمختلف فئات المجتمع وجميع أفراد الأسرة، منها مسابقات للأطفال وأصحاب المزارع وعشاق تنسيق الزهور ويقدم جوائز قيمة لكل مسابقة، وتتضمن الفعاليات 10 مسابقات، وتستهدف 8 فئات بمن فيهم زوار المهرجان.

وأفادت اللجنة عبر موقع الجائزة، بأن الزهور يتم توفيرها من قبل الجهة المنظمة، ويحق لكل مشارك اختيار وتنسيق باقته باستخدام الزهور المتاحة فقط، كما يُسمح باستخدام الإكسسوارات البسيطة التي تقدمها الجهة المنظمة، ويجب أن تتسم الباقة بالإبداع والابتكار في ترتيب الزهور ويُشترط أن تكون متناسقة من حيث الألوان والتنسيق، على أن يلتزم المشاركون بإكمال تنسيق باقة الزهور خلال فترة زمنية محددة.

وسيتم الإعلان عن هذه المدة قبل بداية المسابقة، وتبدأ الفعاليات بمسابقة «أجمل باقة زهور» والفئة المستهدفة زوار المهرجان، حيث يتم اختيار 10 من الزوار للمشاركة في تنسيق أجمل باقة باستخدام الأدوات المقدمة.

ويشهد المهرجان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، مسابقة لـ«أجمل تنسيق إبداعي للزهور»، وتستهدف المشاركين والعارضين، وهي عبارة عن مجسم معين يتم توزيعه على المشاركين لتنسيقه بأنواع مختلفة من الزهور.

وتقام في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري مسابقة لـ«أجمل زي بطابع الزهور» والفئة المستهدفة بالمشاركة «الأطفال»، وعدد المشاركين 10 أفراد، وللاشتراك في المسابقة يتوجب الظهور بأزياء وإكسسوارات تحمل طابع الزهور، وتنظم الجائزة مسابقة موجهة لأصحاب الهمم لـ«تزيين كب كيك» باستخدام زهور قابلة للأكل، أو أزهار مصنوعة بالسكر، والمشاركون الـ10 في المسابقة تقدم لهم جوائز مالية.

كما تقام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مسابقة لـ«أفضل منتج مصنوع من الزهور»، تستهدف الأسر المنتجة، وتتطلب المشاركة بمنتجات تم تصنيعها باستخدام الزهور وتصنيعها لأي استخدام سواء كان تجميلياً، عطرياً، طبياً أو غيرها، وتقام مسابقة لـ«أغرب نوع من الزهور» في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ويشارك فيها 10 متسابقين، وذلك لاختيار أغرب وأجمل زهرة تمت زراعتها في الدولة أو استيرادها، وتخصيص جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى، وشهادات لبقية المراكز.

وفي 25 من الشهر الجاري، يتسابق 10 مشاركين في مسابقة «أفضل تصميم لحديقة صحراوية»، والفئة المستهدفة بالمشاركة في هذه المسابقة «الشركات الكبرى المتخصصة في تنسيق الحدائق»، ويشترط لها تصميم حديقة مبتكرة تجمع بين الحفاظ على الطابع الصحراوي الأصلي، ويتم التركيز على استخدام نباتات محلية مزهرة ومقاومة للظروف الجوية، وتصميم يراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتقام يوم 26 مسابقة لـ«أفضل صورة فوتوغرافية لمهرجان الوثبة للزهور» بإجمالي 10 مشاركين، والفئة المستهدفة بالمشاركة 30 مشاركاً من «زوار المهرجان»، وهي فعالية تتضمن اختيار أفضل صورة فوتوغرافية يتم التقاطها من جناح المهرجان.

أما «مسابقة أجمل حديقة زهور منزلية» فالفئة المستهدفة بالمشاركة فيها «المجتمع»، وتنطلق بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، والفعالية يتم خلالها اختيار أجمل حديقة منزلية ذات تصميم مبدع وباستخدام أنواع مختلفة من الزهور المختلفة.

تعقد في اليوم نفسه مسابقة «أفضل مزرعة زهور في الإمارات»، لاختيار أفضل مزرعة للمزارعين المحليين ذات تصميم مبدع وتنوع عالٍ من الزهور. ومسابقة أفضل مزرعة زهور في الإمارات، كما تستهدف المزارعين المحليين في الدولة، ويشارك فيها 10 من المشاركين.