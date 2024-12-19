تكريم شركاء حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض

الشارقة (الاتحاد)

كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الشركاء الاستراتيجيين في حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض 2024، وذلك على جهودهم الداعمة لتحقيق الأهداف الصحية والإنسانية للحملة التي عملت على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، ودعم فئة العمال بالوسائل الوقائية، لتجنب الإنهاك الحراري أو الإصابة بالأمراض الناتجة عنه، وتقديراً لجهودهم في أشهر الصيف.

واستهدفت الحملة التي حملت شعار «سلامتكم غايتنا» أكثر من 6000 عاملٍ في مواقع العمل بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، وذلك في إطار الدور الذي تؤديه وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع شركائها لتحسين الصحة العامة، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم التعاون البنّاء وتبادل المعرفة والخبرات، لترسيخ أواصر العمل المثمر بين الشركاء، وتحقيق الأهداف الطموحة للوزارة بتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة.

وأكد محمد عبد الله الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة، أن تكريم الشركاء الاستراتيجيين للحملة، هو تقدير لدورهم الحيوي في إنجاح الحملة والوصول إلى أهدافها، التي تشكل جزءاً من استراتيجية الوزارة للوقاية من الأمراض من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة لتعزيز جودة حياة الأفراد ودعم أنماط الحياة الصحية، مشيراً إلى أن التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ محطات الحملة أسهم بشكل فعّال في الوصول إلى آلاف العمال في مواقع مختلفة، مما يعكس حرص جميع الجهات على توفير بيئة عمل آمنة وصحية.