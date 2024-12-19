شرطة أبوظبي تدعو مستخدمي الدراجات الرملية للالتزام بالقيادة الآمنة

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الرملية، ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع» بالقيادة في المناطق الآمنة والتقيد بالقوانين والأنظمة من أجل سلامتهم وسلامة الجميع، والابتعاد عن السلوكيات السلبية الخطرة، وعدم إحداث الضجيج والإزعاج في المخيمات والمناطق السكنية القريبة من الكثبان الرملية.

وناشدت أولياء الأمور ضرورة الحرص على تعزيز السلامة، وتقديم النصائح والإرشادات لحماية الشباب من مخاطر استخدام الدراجات النارية من دون معدات الحماية الشخصية، ومنعهم من القيادة بتهور، تجنباً للحوادث المرورية الجسيمة التي تنتج عنها وفيات وإصابات خطيرة تؤدي في كثير من الأحيان إلى الإعاقة.

وحثت على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة للدراجة الرملية، وتشمل: التأكد من صلاحية الأضواء الأمامية والخلفية، ووضع ملصقات عاكسة للضوء ذات اللون الفسفوري، والتأكد من سلامة الإطارات وضغط الهواء، وعدم إحداث أي تعديل على الدراجات ينجم عنه زيادة في السرعة، أو إصدار ضجيج.