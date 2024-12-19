شرطة أبوظبي تعرض مسرحية «ما فات الفوت» لمنتسبيها

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة المراسم والعلاقات العامة، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المسرحية الاجتماعية التوعوية الأمنية والكوميدية، «ما فات الفوت»، على المسرح بمبنى القيادة العامة، وضمت نخبة من الفنانين والممثلين الموهوبين من المنتسبين، وبمشاركة أعضاء من «كلنا شرطة».

وتأتي المسرحية ضمن اهتمام شرطة أبوظبي، بتوعية الجمهور بمختلف الوسائل، حرصاً منها على مد المزيد من جسور التواصل مع المجتمع، وتحقيق انخراط أكبر لأفراده في جهود الأمن التي تبذلها الشرطة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الأمني.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، أن تنظيم مثل هذه المبادرات يأتي ضمن استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتعزيز الروابط الاجتماعية بين منتسبي الشرطة والمجتمع، ودور الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في رفع الوعي الأمني والتوعوي، وتعكس التزام شرطة أبوظبي بتطوير قوى العمل الأمنية، وتعزيز روح التعاون والمشاركة بين الموظفين، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وأمناً.

وأوضح العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن هذا العرض يهدف إلى تطوير منظومة الوعي الأمني في سياق اجتماعي كوميدي بالتركيز على توجيه رسالة توعوية للشباب، بضرورة الحفاظ على رفعة الوطن، ونهج الولاء والانتماء لحكومتنا الرشيدة، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع الإماراتي.

حضر المسرحية العقيد سيف علي الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والعقيد سعيد عبدالله العامري، مدير مركز شرطة الفلاح، والمقدم الدكتور فاتن محمد مناحي، رئيس قسم الخدمات المساندة، بمركز شرطة الفلاح، ومجموعة من الضباط والأفراد والمدنيين.