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علوم الدار

«الدفاع» توقع مذكرة تفاهم مع «تريندز»

سعيد اليماحي ومحمد العلي والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
20 ديسمبر 2024 01:04

أبوظبي (وام)

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وقعت وزارة الدفاع ممثلة بكلية الدفاع الوطني مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة العميد الركن سعيد حسن اليماحي، قائد كلية الدفاع الوطني، وعن المركز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك للتطوير في المجال الأكاديمي، ومجالات البحث العلمي، وتنظيم الفعاليات، والاستفادة من الخبرات والتجارب، لضمان استمرارية التأهيل والتطوير.

تريندز
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مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
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محمد العلي
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