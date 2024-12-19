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علوم الدار

«السلامة الغذائية» تُطلق «سوق المزارعين» في مهرجان ليوا الدولي

«السلامة الغذائية» تُطلق «سوق المزارعين» في مهرجان ليوا الدولي
20 ديسمبر 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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في خطوة بارزة لدعم المزارعين المحليين، وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي، أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وللمرة الأولى سوق المزارعين في مهرجان ليوا الدولي.
ويتيح السوق عرض مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، منها الخضراوات والفواكه وعسل النحل الطبيعي، بالإضافة إلى حظائر للأغنام المحلية «الذبائح».
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التزامها بتقديم الدعم المستمر للمزارعين في أبوظبي، من خلال توفير منصات تسويقية ملائمة تساعدهم على تحسين عوائدهم الاقتصادية وتعزيز استدامة أعمالهم، حيث يُعد السوق منصة حيوية تهدف إلى تمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم الزراعية الطازجة مباشرة إلى المستهلكين، من دون الحاجة إلى وسطاء، موضحة أن تنظيم السوق في مهرجان ليوا الدولي يعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعية لتعزيز مكانة القطاع الزراعي المحلي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأشارت الهيئة إلى أن تنظيم سوق المزارعين في مهرجان ليوا الدولي يأتي لأهمية المهرجان، والإقبال المتزايد من الجمهور للاستماع بفعاليات المهرجان وسط أجواء احتفالية شتوية لعشاق التخييم والمغامرات والرياضات التراثية، وتلبية لاحتياجات الجمهور من المنتجات الغذائية المحلية ذات الجودة العالية، كما يعد السوق فرصة فريدة للتفاعل المباشر بين المزارعين والمستهلكين، لعرض قصص نجاحهم، وتسليط الضوء على جهودهم في تحسين استدامة القطاع الزراعي.
وتسهم أسواق المزارعين التي تنظمها الهيئة في مختلف مناطق الإمارة، وفي أوقات مختلفة على تعزيز الأمن الغذائي، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يشجع على تبني الممارسات الزراعية المستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة المنتجات الزراعية، ورفع كفاءة الموارد الطبيعية.
وتدعو الهيئة الجمهور لزيارة سوق المزارعين، والاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المنتجات الطازجة بجودة عالية وأسعار تنافسية ودعم المزارعين في أبوظبي، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المنتج المحلي، فضلاً عن استكشاف قصص نجاح المزارعين، والتفاعل معهم بشكل مباشر.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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