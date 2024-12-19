«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت «ايدج» على شهادة أفضل بيئة للعمل Great Place to Work، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في مسيرة المجموعة تزامناً مع احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، ويعكس هذا التكريم البارز التزام «ايدج» الراسخ بتوفير بيئة عمل ديناميكية وثقافة داعمة ومبتكرة - وهي القيم التي تُشكل جوهر عملياتها منذ إنشائها في عام 2019.

وتستند شهادة Great Place to Work إلى ملاحظات شاملة من الموظفين وتحليل مستقل لثقافة مكان العمل في الشركة، وهي معيار عالمي للتميز، مما يُعزز ثبات مساعي «ايدج» بهدف ضمان شعور فريق العمل بالدعم والاهتمام اللازم والتحفيز على الابتكار.

وقالت سناء الضاومي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في ايدج: «تزامناً مع احتفالنا بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المجموعة، تُمثل الشهادة إنجازاً رائعاً وتأكيداً على الثقافة العملية الداعمة التي عملنا بجدّ على بناء ركائزها. كما يُكرّم هذا الإنجاز خمس سنوات من الريادة والنمو، ويشير إلى ثقافة التعاون المشترك والثقة والتمكين التي تميّز تفاني فريق عمل مجموعة ايدج الذين يشكلون جوهر وأساس أعمالنا. لذا، تعكس هذه الشهادة التزامنا بخلق بيئة عمل تُمكّن من التعاون والإبداع، مما يزيد من رضا الموظفين ويحفز الأداء العالي، وهو عنصر أساسي لتحقيق النجاح المهني والتنظيمي بهدف مواصلة النجاح على نحو مستدام».