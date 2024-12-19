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بلدية أبوظبي تنظم حملة للحفاظ على المظهر العام

أثناء الحملة (من المصدر)
20 ديسمبر 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز التواجد البلدي- مدينة محمد بن زايد، حملة ميدانية للحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة في مدينة محمد بن زايد، بهدف تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية القيام بدورهم في الحفاظ على المظهر العام للمدينة.
وتعاون مع البلدية في تنفيذ الحملة مجموعة من أهالي مدينة محمد بن زايد، وعدد من المتطوعين، ومجموعة تدوير، حيث استهدفت الزيارات الميدانية ضمن الحملة العديد من المواقع التي شهدت احتفالات أفراد المجتمع بعيد الاتحاد، والقيام بأعمال التنظيف لهذه المواقع، حفاظاً على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
كما تضمنت الحملة تنظيم فرق البلدية لعدد من الزيارات الميدانية إلى أهالي وسكان مدينة محمد بن زايد، وذلك لتقديم التوعية اللازمة بشأن أهمية الحفاظ على مظهر وجمال المدينة والبيئة الصحية النظيفة فيها من أي مشوهات أو مخلفات، وتوضيح أهم المعايير المتعلقة بالحفاظ على المظهر العام.

المظهر العام
بلدية أبوظبي
مركز التواجد البلدي
الإمارات
مدينة محمد بن زايد
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