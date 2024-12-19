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علوم الدار

جسور المساعدات الإماراتية.. أسمى صور التضامن الإنساني

جانب من المساعدات الإماراتية المقدمة إلى لبنان
20 ديسمبر 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك الإمارات دول العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يصادف العشرين من ديسمبر من كل عام، وهي تحمل سجلاً حافلاً بالإنجازات والمبادرات والمشاريع الإنسانية والخيرية والإغاثية التي جعلت منها رقماً مهماً وشريكاً أساسياً للمجتمع الدولي في التضامن الإنساني، وذلك انطلاقاً من القيم الإنسانية التي أرساها ورسخها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وتمد الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جسور الخير إلى شعوب العالم كافة لا سيما في الأوقات العصيبة التي تبرز فيها أخلاقيات التضامن الإنساني والتراحم بين الشعوب، ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الدولة.
وتتصدر الإمارات مجالات العمل الإنساني، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية النبيلة التي تستهدف من خلالها دعم قدرة الإنسان، وتعزيز صمود البشرية جمعاء في وجه النزاعات والكوارث الطبيعية والتخفيف من آثار الكوارث وخاصة في الدول الفقيرة والمحتاجة.
وتؤكد الإمارات دائماً تضامنها العميق مع دول العالم وشعوبه في مختلف القضايا والمحافل والمناسبات، انطلاقًا من القيم الإنسانية النبيلة التي أرساها ورسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أثبتت الدولة تضامنها مع العالم والإنسانية جمعاء، لنهجها القائم على التوازن والاعتدال ومناصرة الشعوب والوقوف إلى جانبها في أزماتهم كافة، بصرف النظر عن البعد الجغرافي أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي.
كما تربعت الإمارات على قائمة أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية، وباتت شعاع نور وبسمة أمل لكل المحتاجين والمتضررين في جميع دول العالم.
ونجحت دولة الإمارات في تعميق مفهوم العمل الخيري وتحويله إلى سمة مجتمعية وقاعدة أخلاقية راسخة، مستفيدةً من الإرث الأخلاقي لأفراد المجتمع، واختطت دولة الإمارات نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري، ونجحت في تحويله إلى عمل مستدام بتأثيره، وثقافة راسخة لدى أفراد المجتمع كافة. 
وتحرص حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مواصلة العمل الخيري والإنساني الإماراتي، وتقديم يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين والمتضررين، جراء الزلازل والفيضانات والصراعات في جميع قارات العالم.
ويؤكد المبدأ التاسع من المبادئ الخمسين لدولة الإمارات على أن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، ولا ترتبط بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
وتمتلك الإمارات أكثر من 45 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وجمعية خيرية، تمد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم، وتولي أهمية قصوى لتوفير الحماية للعاملين في هذا المجال، وتوفير مواد الإغاثة الطارئة للمتضررين من الأزمات والطوارئ الإنسانية في العالم.
يشار إلى أن «اليوم الدولي للتضامن الإنساني»، يعد أحد أهم الأيام الدولية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك لما يحمله هذا اليوم من معنى عميق تحتاجه البشرية جمعاء لتبني مبادرات جديدة لإغاثة الشعوب المنكوبة والفقيرة، مما يعزز فكرة الإخوة الإنسانية والوقوف إلى جانب المحتاج بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو الدين أو الجنس أو اللون.

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