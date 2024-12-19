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علوم الدار

«الإمارات للإفتاء» يستعرض إنجازات المجلس

عبدالله بن بيه وعمر الدرعي عقب الاجتماع (وام)
20 ديسمبر 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الرابع لسنة 2024، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء المجلس.
وتم، خلال الاجتماع، استعراض إنجازات المجلس لعام 2024 وعدد من المشاريع والخطط الاستراتيجية للسنة القادمة.
وتوجه معالي رئيس المجلس، في بداية الاجتماع، بالترحيب بالأعضاء، مذكراً بما شهدته الدولة في الأسابيع الماضية «التي ازدهت بمعاني الوحدة والاتحاد، والعطاء والبذل، فمن يوم الشهيد لعيد الاتحاد، لمسيرة الاتحاد، رأينا مواكب الفخر تتوالى وبشائر العز تتزاحم، فالحمدلله على ما منّ به من نعمة الأمن والأمان، ونعمة القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نسأل الله أن يحفظ سموه، ويمده بتأييده».
كما استعرض معاليه جدول الأعمال، منوهاً بإسهامات أعضاء المجلس في المناسبات الوطنية وما قدموه من مقترحات وجهود، سعياً لقيام المجلس باختصاصاته المختلفة، مشيراً إلى بعض الاعتبارات الشرعية والفقهية الخاصة بعمل اللجان المشكلة للمجلس.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
مجلس الإمارات للإفتاء
عمر حبتور الدرعي
عبدالله بن بيه
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