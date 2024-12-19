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علوم الدار

عمار النعيمي وسفيرة فنلندا لدى الدولة يبحثان التعاون

عمار النعيمي مصافحاً تولا إريولا في مستهل اللقاء (وام)
20 ديسمبر 2024 01:04

عجمان (وام) 

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، تولا يوهانا إريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة. 
ورحب سموه بالسفيرة، وبحث معها سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية فنلندا في شتى المجالات، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعبرت تولا يوهانا إريولا، عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، والوفد المرافق لسفيرة جمهورية فنلندا، وعدد من كبار المسؤولين.

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