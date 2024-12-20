شهدت فعاليات برنامج "شتاء صندوق الوطن" عشرات الانشطة التي ركزت على أن تصل بقيم وعناصر الهوية الوطنية واللغة العربية والقران الكريم في أجواء .. تعكس ما يمثله شعار هذا البرنامج "هوية وطنية قوية ومستدامة".

وفي جانب الإبداع تم تنظيم أكثر من 75 ورشة مختلفة تركز كل منها على المستقبل وعلاقته بالإبداع والابتكار سواء في المجالات الفنية أو الأدبية، أو العلمية .

وتحظى أنشطة شتاء صندوق الوطن، التي يشارك فيها ما يزيد على 5000 طالب من 18 مدرسة و5 مراكز إبداعية، بثقة وتقدير قطاع كبير من أولياء الأمور، وضمت برامج تتعلق بتشجيع الابتكار والإبداع وتمكين الشباب.

ويتميز برنامج شتاء صندوق الوطن بأنه مكثف ومحدد من حيث الموضوعات والأماكن، ويركز على محتوى معرفي يقدم قيمة مضافة للصغار، كما أن كل أنشطتة تركز على الهوية الوطنية واللغة العربية وتعزيز الإبداع والتعريف بالرموز التاريخية .

وتهدف أنشطة شتاء صندوق الوطن إلى الاحتفاء بالهوية الوطنية والاعتزاز بالدين الحنيف.

برنامج "شتاء صندوق الوطن" .. إثراء للهوية وتعزيز للغة العربية



تقرير: ندى الزعابي#اليوم_العالمي_للغة_العربية#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/iQVavoUGza — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) December 20, 2024