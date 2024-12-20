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علوم الدار

إجازة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية

إجازة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية
20 ديسمبر 2024 12:34

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025 في الحكومة الاتحادية، بحيث تكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس 2 يناير 2025، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس السنة الميلادية
الموارد البشرية والتوطين
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
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