"الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا

"الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية ليلا وصباح الأحد.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب ليلاً غرباً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 07:05، والجزر الأول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 23:23.

في بحر عمان، يكون الموج كذلك خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند الساعة 02:17، والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:20.