السبت 21 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تل مرعب» يرسم «أجواء السعادة»

«تل مرعب» يرسم «أجواء السعادة»
21 ديسمبر 2024 01:22

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: نعمل لتحقيق الريادة في تكنولوجيات المستقبل
الإمارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان

أجواء من المتعة والإثارة والسعادة يعيشها رواد مهرجان ليوا الدولي في حديقة «تل مرعب»، حيث تلتقي الخدمات والأنشطة والفعاليات التي يقدمها مركز التواجد البلدي  في منطقة الظفرة التابع لبلدية منطقة الظفرة، تحت شعار متواجدين لإسعادكم، من خلال  المشاركة بحزمة من البرامج والفعاليات المجتمعية المتنوعة التي تسهم في زيادة البهجة لدى مختلف شرائح جمهور المهرجان. 
وداخل حديقة تل مرعب يستمتع الزوار بالعديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة، ومنها جناح الأسر المنتجة التي حرصت البلدية على توفيره لزوار الحديقة للقيام بتجربة متميزة لتذوق الأكلات الشعبية المختلفة التي يحرص الزوار عليها، بجانب برامج المسابقات الترفيهية والجوائز المتنوعة التي يتم تقديمها على مسرح الحديقة، وبجانب ذلك تتوافر العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تلامس اهتمام الجمهور والزوار.
وأكدت سلمى المزروعي، ضابط فعاليات وأنشطة بمركز التواجد البلدي في الظفرة، أن مركز التواجد البلدي في مدينة ليوا ينظم العديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية خلال مهرجان ليوا الدولي، وتشمل فعاليات ترفيهية، ثقافية، تراثية وتوعوية، ومنها «مبادرة التواجد البلدي هنا»، وتشمل المسابقات والعروض المسرحية، وسوق الأسر المنتجة، ومنطقة المرح للأطفال، ومخيمات للسيدات.
ويضاف إلى ذلك «مبادرة دورك معانا»، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتشمل مسابقة التخييم الأخضر، وخيمة السعادة الشتوية، وعدد من الأنشطة الثانية.
وسيتم إطلاق مبادرات تسهم في الاستدامة مثل «مليون بذرة في مرعب»، بالإضافة إلى حملات التوعوية والتفتيشية التي تهدف للحفاظ على المظهر العام والسلامة العامة.
وقال عمران البشر،  ضابط تخطيط فعاليات وأنشطة بمركز التواجد البلدي، إن بلدية منطقة الظفرة حريصة على تقديم كافة الخدمات والفعاليات التي تلامس اهتمام واحتياجات الزوار، وقامت  بلدية الظفرة بتزيين مدينة ليوا وموقع مهرجان ليوا الدولي - تل مرعب بأشكال هندسية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وأشكال ترحيبية بالزوار والمشاركين مستوحاة من طبيعة منافسات وأنشطة المهرجان.  
وأضاف، «من خلال مشاركتنا في المهرجانات والفعاليات كافة على مستوى منطقة الظفرة، نسعى دائماً للتواجد، بهدف تعزيز تواصلنا مع الجمهور والزوار لخدمتهم وإسعادهم، من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة المجتمعية وتقديم الخدمات، وإطلاعهم على أبرز المشاريع، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم».
وأضاف أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة لمواكبة الإقبال الكبير على المهرجان من تنظيم الفعاليات المجتمعية في الحديقة العامة، وتنظيم الأنشطة المجتمعية المختلفة للزوار، وتعمل البلدية أيضاً على تنسيق الجهود مع المنظمين والشركاء  لتوفير خدمات متنوعة، مثل رصد المشوهات وإزالتها، لتكون بيئة المهرجان أكثر استدامة وراحة للزوار.

تل مرعب
مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب
مهرجان تل مرعب
الإمارات
الظفرة
مهرجان ليوا
مهرجان ليوا الدولي
مهرجان ليوا الرياضي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
آلاف السوريين يحتفلون في ساحة الأمويين وسط دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
سوريا.. «الحكومة المؤقتة» تحضر لـ«حوار وطني» خلال أيام
21 ديسمبر 2024
عامل إنقاذ في موقع انفجار جراء غارة على كييف
الأخبار العالمية
روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية.. وانفجارات تهز كييف
21 ديسمبر 2024
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»
21 ديسمبر 2024
المسجد الذي تعرض لاعتداء المستوطنين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يحرقون مسجداً ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه
21 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©