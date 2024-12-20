«تل مرعب» يرسم «أجواء السعادة»

الظفرة (الاتحاد)

أجواء من المتعة والإثارة والسعادة يعيشها رواد مهرجان ليوا الدولي في حديقة «تل مرعب»، حيث تلتقي الخدمات والأنشطة والفعاليات التي يقدمها مركز التواجد البلدي في منطقة الظفرة التابع لبلدية منطقة الظفرة، تحت شعار متواجدين لإسعادكم، من خلال المشاركة بحزمة من البرامج والفعاليات المجتمعية المتنوعة التي تسهم في زيادة البهجة لدى مختلف شرائح جمهور المهرجان.

وداخل حديقة تل مرعب يستمتع الزوار بالعديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة، ومنها جناح الأسر المنتجة التي حرصت البلدية على توفيره لزوار الحديقة للقيام بتجربة متميزة لتذوق الأكلات الشعبية المختلفة التي يحرص الزوار عليها، بجانب برامج المسابقات الترفيهية والجوائز المتنوعة التي يتم تقديمها على مسرح الحديقة، وبجانب ذلك تتوافر العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تلامس اهتمام الجمهور والزوار.

وأكدت سلمى المزروعي، ضابط فعاليات وأنشطة بمركز التواجد البلدي في الظفرة، أن مركز التواجد البلدي في مدينة ليوا ينظم العديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية خلال مهرجان ليوا الدولي، وتشمل فعاليات ترفيهية، ثقافية، تراثية وتوعوية، ومنها «مبادرة التواجد البلدي هنا»، وتشمل المسابقات والعروض المسرحية، وسوق الأسر المنتجة، ومنطقة المرح للأطفال، ومخيمات للسيدات.

ويضاف إلى ذلك «مبادرة دورك معانا»، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتشمل مسابقة التخييم الأخضر، وخيمة السعادة الشتوية، وعدد من الأنشطة الثانية.

وسيتم إطلاق مبادرات تسهم في الاستدامة مثل «مليون بذرة في مرعب»، بالإضافة إلى حملات التوعوية والتفتيشية التي تهدف للحفاظ على المظهر العام والسلامة العامة.

وقال عمران البشر، ضابط تخطيط فعاليات وأنشطة بمركز التواجد البلدي، إن بلدية منطقة الظفرة حريصة على تقديم كافة الخدمات والفعاليات التي تلامس اهتمام واحتياجات الزوار، وقامت بلدية الظفرة بتزيين مدينة ليوا وموقع مهرجان ليوا الدولي - تل مرعب بأشكال هندسية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وأشكال ترحيبية بالزوار والمشاركين مستوحاة من طبيعة منافسات وأنشطة المهرجان.

وأضاف، «من خلال مشاركتنا في المهرجانات والفعاليات كافة على مستوى منطقة الظفرة، نسعى دائماً للتواجد، بهدف تعزيز تواصلنا مع الجمهور والزوار لخدمتهم وإسعادهم، من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة المجتمعية وتقديم الخدمات، وإطلاعهم على أبرز المشاريع، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم».

وأضاف أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة لمواكبة الإقبال الكبير على المهرجان من تنظيم الفعاليات المجتمعية في الحديقة العامة، وتنظيم الأنشطة المجتمعية المختلفة للزوار، وتعمل البلدية أيضاً على تنسيق الجهود مع المنظمين والشركاء لتوفير خدمات متنوعة، مثل رصد المشوهات وإزالتها، لتكون بيئة المهرجان أكثر استدامة وراحة للزوار.