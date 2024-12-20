«مسلخ متنقل» يقدم أفضل الخدمات لزوار مهرجان ليوا الدولي

الظفرة (الاتحاد)

تشهد منطقة تل مرعب إقبالاً جماهيرياً كبيراً من داخل الدولة وخارجها للإقامة والمبيت في موقع مهرجان ليوا الدولي بسبب الأجواء الساحرة التي تتميز بها صحراء ليوا، بجانب الاستمتاع بما يقدمه المهرجان من خدمات متميزة، وتتسابق الجهات ذات الصلة على تقديم الخدمات والتجهيزات التي تلبي احتياجاتهم، وتوفر لهم إقامة ممتعة وسهلة، ومنها بلدية منطقة الظفرة التي وفرت مسلخاً متنقلاً بموقع مهرجان ليوا الدولي- تل مرعب، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمشاركين والزوار والمخيمين، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع من مخاطر الذبح العشوائي.

ويقدم المسلخ خدمات الذبح والتقطيع، حتى ختام المهرجان، مع إمكانية الطلب عبر تطبيق ذبيحتي، لتسهيل عملية تداول الذبائح، وتوصيلها إلى أماكن إقامة مرتادي المهرجان.

وتم توفير حظيرة للمواشي وخدمات الفحص البيطري، وتبدأ مواعيد الدوام بالمسلخ يومياً، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.

وتحرص البلدية على النظافة وتعزيز نظام الأمن الحيوي بالمسالخ، وتوفير الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة لتقديم خدمات متميزة للجمهور والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتفتيش والدعم للجمهور والمشاركين، من خلال فرق التواجد البلدي، والمحافظة على نظافة موقع المهرجان، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.