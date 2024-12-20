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علوم الدار

المشوح يتصدر «البرن آوت» في «مهرجان ليوا الدولي»

المشوح يتصدر «البرن آوت» في «مهرجان ليوا الدولي»
21 ديسمبر 2024 01:22

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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شهد مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية الأمثل في «تل مرعب»، واحدة من أقوى منافسات سباق «البرن آوت»، حيث أحرز السعودي عبدالسلام المشوح، وحقق المركز الأول بزمن استثنائي بلغ 18.200 ثانية، متفوقاً على أبرز المتسابقين المشاركين، وتبعه بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشوح بزمن 22.220 ثانية، مؤكداً الأداء القوي للسائقين السعوديين في هذه الرياضة، وأقيمت المنافسات على حلبة مرعب والخاصة بالاستعراض، وسط حضور جماهيري كبير.
وحصد الإماراتي حمد الطنيجي المركز الثالث بزمن 26.770 ثانية، ليظهر أداءً متميزاً ينافس فيه نخبة المتسابقين.  
كما أظهر المتسابق الإماراتي علي محمد الطنيجي مهارات لافتة، ليحتل المركز الرابع بزمن 35.190 ثانية، فيما اختتم مرعي سعيد الكتيري من الإمارات، قائمة الخمسة الأوائل بزمن 43.059 ثانية.
كرم الفائزين في الختام محمد المشغوني، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وحمدان المزروعي، مدير عام النادي.
لم يكن «سباق البرن آوت» مجرد استعراض للمهارات، بل أيضاً منصة لتأكيد قوة السائقين الخليجيين في هذا النوع من المنافسات، حيث اشتعلت حلبة مرعب بصوت المحركات ودخان الإطارات وسط حماس الجماهير. 
وتُعد الفعالية من أبرز أنشطة المهرجان، حيث تجمع بين التحدي والإثارة، مقدمة تجربة فريدة لمحبي رياضات السيارات من مختلف أنحاء المنطقة.
من جهة أخرى، تستمر اليوم منافسات ليوا دريفت مع يومها الثاني، وسط أجواء مليئة بالحماس والتحدي، حيث يقدم المشاركون عروضاً استثنائية في مهارات التحكم بالمركبات، في سباق يبرز التفوق والتميز على حلبة تل مرعب المصممة لتقديم تجربة مثيرة لكل عشاق هذه الرياضة الفريدة.

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