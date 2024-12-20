80 طفلاً في «مخيم المغامرات» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

في أجواء مفعمة بالمتعة وروح التحدي، نظمت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج مخيم المغامرات لمنتسبيها، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، وذلك بالمنطقة الشرقية في مدينة خورفكان.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المنتسبين المهارات العلمية والعملية، وتعريفهم بالطبيعة الجغرافية والتضاريس الجبلية والبحرية لدولة الإمارات والتعايش معها في رحلة ممزوجة بالترفيه والمغامرة والمعرفة، بالإضافة إلى تشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد وتعلم الاستجابة للظروف غير المتوقعة وكيفية مواجهتها.

حيث شارك 80 طفلاً وطفلة من أعضاء شورى أطفال الشارقة والمنتسبين المتميزين من مراكز مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، تجربة المغامرات في محطتين رئيسيتين تمكنوا من خلالها من تعلم التخطيط المسبق لمغامراتهم من خلال استخدام الخرائط لمعرفة المناطق وخط السير، وكذلك استخدام الأدوات والاحتياجات اللازمة لرحلتهم.

ففي زيارتهم لقرية شيص تعرفوا في مسارهم الجبلي على أسرارها وتاريخها البشري والطبيعي، من خلال حياة الأجداد وأهالي المنطقة والبناء القديم للقرية وكذلك استكشاف عيون المياه والمزارع والأفلاج والأودية، بالإضافة إلى زيارتهم إلى القرية التراثية والتعرف على تاريخ وثقافة المنطقة.

أما في زيارتهم لشاطئ خورفكان، فقد حظي الأطفال بتجربة ممتعة في التنزه على الشاطئ والذهاب في رحلة بحرية على سواحل خورفكان وجزيرة القرش واكتشاف أسرار الساحل من المرجان والصخور والخط الساحلي، وكذلك تعلم مهارة الصيد.

الجدير بالذكر أن أطفال الشارقة تهدف من خلال إقامة هذه البرامج إلى تعزيز مهارات الأطفال وتنميتها في البحث والمعرفة، إضافة إلى تدريبهم على التخطيط الصحيح لمغامراتهم.