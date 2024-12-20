السبت 21 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

80 طفلاً في «مخيم المغامرات» بالشارقة

مشاركون في المخيم (من المصدر)
21 ديسمبر 2024 01:21

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: نعمل لتحقيق الريادة في تكنولوجيات المستقبل
الإمارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان

في أجواء مفعمة بالمتعة وروح التحدي، نظمت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج مخيم المغامرات لمنتسبيها، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، وذلك بالمنطقة الشرقية في مدينة خورفكان.
ويهدف البرنامج إلى إكساب المنتسبين المهارات العلمية والعملية، وتعريفهم بالطبيعة الجغرافية والتضاريس الجبلية والبحرية لدولة الإمارات والتعايش معها في رحلة ممزوجة بالترفيه والمغامرة والمعرفة، بالإضافة إلى تشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد وتعلم الاستجابة للظروف غير المتوقعة وكيفية مواجهتها.
حيث شارك 80 طفلاً وطفلة من أعضاء شورى أطفال الشارقة والمنتسبين المتميزين من مراكز مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، تجربة المغامرات في محطتين رئيسيتين تمكنوا من خلالها من تعلم التخطيط المسبق لمغامراتهم من خلال استخدام الخرائط لمعرفة المناطق وخط السير، وكذلك استخدام الأدوات والاحتياجات اللازمة لرحلتهم.
ففي زيارتهم لقرية شيص تعرفوا في مسارهم الجبلي على أسرارها وتاريخها البشري والطبيعي، من خلال حياة الأجداد وأهالي المنطقة والبناء القديم للقرية وكذلك استكشاف عيون المياه والمزارع والأفلاج والأودية، بالإضافة إلى زيارتهم إلى القرية التراثية والتعرف على تاريخ وثقافة المنطقة.
أما في زيارتهم لشاطئ خورفكان، فقد حظي الأطفال بتجربة ممتعة في التنزه على الشاطئ والذهاب في رحلة بحرية على سواحل خورفكان وجزيرة القرش واكتشاف أسرار الساحل من المرجان والصخور والخط الساحلي، وكذلك تعلم مهارة الصيد.
الجدير بالذكر أن أطفال الشارقة تهدف من خلال إقامة هذه البرامج إلى تعزيز مهارات الأطفال وتنميتها في البحث والمعرفة، إضافة إلى تدريبهم على التخطيط الصحيح لمغامراتهم.

الإمارات
المغامرات
الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
مهارات الأطفال
مجلس شورى أطفال الشارقة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
آلاف السوريين يحتفلون في ساحة الأمويين وسط دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
سوريا.. «الحكومة المؤقتة» تحضر لـ«حوار وطني» خلال أيام
21 ديسمبر 2024
عامل إنقاذ في موقع انفجار جراء غارة على كييف
الأخبار العالمية
روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية.. وانفجارات تهز كييف
21 ديسمبر 2024
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»
21 ديسمبر 2024
المسجد الذي تعرض لاعتداء المستوطنين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يحرقون مسجداً ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه
21 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©