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علوم الدار

«صحة دبي» تعزز جودة الحياة في المدارس

«صحة دبي» تعزز جودة الحياة في المدارس
21 ديسمبر 2024 01:21

دبي (وام) 

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نظمت هيئة الصحة بدبي، المنتدى الصحي التفاعلي للمدارس الخاصة في إمارة دبي، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة ومبادئ الأنماط الغذائية الصحية السليمة، في أوساط الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، والإدارات المدرسية وتعزيز مفاهيم جودة الحياة، على مستوى المجتمع المدرسي.
حضر المنتدى عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي ومسؤولون مختصون وخبراء في التغذية والصحة المدرسية، وشارك فيه مجموعة من المتحدثين الدوليين من ألمانيا، وفنلندا، وكندا، والأرجنتين.
وقال الدكتور رمضان البلوشي مستشار مدير عام هيئة الصحة بدبي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، إن المنتدى يعد حلقة من سلسلة مهمة لتعزيز منظومة الوقاية وجودة الحياة في إمارة دبي بشكل عام، وفي المدارس على وجه التحديد، مشيراً إلى أن الهيئة تولي صحة وسلامة الطلبة جل اهتمامها، وتضعهم ضمن مقدمة أولوياتها وأهداف خططها وبرامجها الوقائية، إيماناً منها بأهمية رفع مستوى اللياقة الصحية وتحقيق التوازن الذهني والبدني، لجميع الطلاب والطالبات، بما يمكنهم من رفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي.
ولفت إلى أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 100 مدرسة خاصة في دبي، وحضره 200 معلم ومعلمة وطبيب وممرضة، بالإضافة إلى أكثر من 400 طالب وولي أمر وبمشاركة واسعة من أفراد المجتمع.

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