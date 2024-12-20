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علوم الدار

«أبوظبي للصحة العامة» يطلق مسابقة «الأغذية الصحية المبتكرة»

«أبوظبي للصحة العامة» يطلق مسابقة «الأغذية الصحية المبتكرة»
21 ديسمبر 2024 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، مسابقة الأغذية الصحية المبتكرة بهدف دعم الشركات والمشاريع الناشئة في أبوظبي التي تركز على تحسين الصحة والعافية بين أفراد المجتمع من خلال تطوير مفاهيم وحلول مبتكرة للأطعمة والمشروبات الغذائية الصحية، داعياً الشركات الناشئة والمبتكرين للمشاركة في المسابقة والانضمام إلى جهود الارتقاء بالصناعات الغذائية الصحية وابتكاراتها، حيث يتم استقبال طلبات المشاركة حتى 17 يناير 2025 للحصول على جوائز مالية والفرصة للانضمام إلى برنامج «حاضنة سبينيس» الذي سيدعم المنتجات الفائزة.
وقالت الدكتورة شرينة المزروعي، مدير إدارة تعزيز الصحة وبرامج الصحة العامة: «نؤمن بأن للابتكار وتوظيف إمكاناته دوراً محورياً وواعداً في إرساء أسس متينة تُشجع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية، وتجعلهم حريصين على تبني مفاهيم الوقاية لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من التحديات التي تفرضها الأمراض المزمنة المرتبطة بأسلوب الحياة كالسمنة، التي تعد تحدياً صحياً كبيراً له آثار سلبية على المجتمع. ومن هنا، جاءت أهمية إطلاق مسابقة الابتكار للشركات الناشئة التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع».
وتُعد شركة سبينس «Spinneys»، الاسم البارز في قطاع تجارة الأغذية بالتجزئة، شريكاً استراتيجياً في المسابقة، حيث سيشارك توم هارفي، المدير العام للشؤون التجارية في «سبينس»، ضمن لجنة التحكيم.
وستتاح للفائزين في كل فئة فرصة التأهل إلى القائمة المؤهلة لبرنامج «حاضنة سبينس»، التي تهدف إلى تسريع إدراج الأغذية والمشروبات الصحية المبتكرة في قوائم السوبرماركت. 

الأغذية الصحية
مركز أبوظبي للصحة العامة
الإمارات
أنماط الحياة الصحية
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